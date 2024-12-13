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Подполье сообщило о серии ударов по объектам в трех городах Украины

Координатор Лебедев заявил об ударах по Борисполю, Мирнограду и Павлограду

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска нанесли серию ударов по объектам, расположенным в Борисполе, Мирнограде и Павлограде на Украине. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

В Борисполе Киевской области Вооруженные силы России ударили в направлении железной дороги и складов, а в Мирнограде Полтавской области зафиксировали удар в сторону аэродрома, отметил координатор.

Также нанесен удар в направлении химического производства в Павлограде Днепропетровской области. Там, по словам Лебедева, «делают кассетную начинку для ракет реактивных систем залпового огня».

Незадолго до этого Лебедев сообщил, что ВС России ударили по пригороду Полтавы, предположительно, по месту расположения украинских боевых подразделений. Кроме того, в городе Ромны Сумской области Украины был атакован ангар с военной техникой ВСУ, добавил он.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Сумской области уничтожили замаскированных бойцов ВСУ.

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