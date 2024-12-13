Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отметил, что запрет на ношение георгиевской ленты на Украине нарушает свободу самовыражения, однако решение о применении этого запрета остается в компетенции государства. В четверг суд вынес решение по делу гражданина Украины Юрия Борзых, который оспаривал запрещение на ношение георгиевской ленты в общественных местах, сообщается на сайте суда.

Суд подчеркнул, что значение георгиевской ленты изменилось в контексте продолжающегося военного конфликта с Россией, и, хотя этот запрет ограничивает свободу выражения, в данном случае он находится в пределах правомочий государства. Таким образом, суд не стал углубляться в рассмотрение дела, признав иск Борзых неприемлемым.

Иск был подан в 2017 году, и его автор ссылается на нарушения статей 8 (право на уважение частной и семейной жизни), 10 (свобода выражения мнений) и 14 (запрет дискриминации) Европейской Конвенции о правах человека. С момента введения запрета на георгиевскую ленту в 2017 году на Украине, ее ношение может повлечь за собой штрафы. Ранее украинские власти также запретили использование знамени Победы.

7 мая 2024 года полиция Берлина также запретила флаги России, георгиевские ленты и прочую символику на церемонии ко Дню Победы на советских мемориалах.

Ранее в Москве осудили украинца, который опубликовал в соцсетях экстремистскую символику.