В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

На территории Липецкой области ввели режим воздушной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — говорится в сообщении главы региона, опубликованном в 2:14 по московскому времени.

Артамонов уточнил, что объявлен желтый уровень опасности.

Ночью 24 ноября власти Липецкой области объявляли красный уровень опасности из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителей Липецка и Липецкого муниципального района призвали оставаться дома и не подходить к окнам, а тем, кто оказался на улице, посоветовали укрыться в ближайшем подземном переходе, здании или паркинге. Оставаться в безопасном месте нужно было до отбоя сигнала об угрозе атаки дронов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что украинская армия получит 30 тысяч беспилотников.