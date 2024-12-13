В ФБР не могут установить, что за дроны американцы видели над Нью-Джерси

Федеральные ведомства пока не могут точно определить, что именно за дроны замечают жители Нью-Джерси, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге, передает РИА Новости.

«Я не могу однозначно сказать, что это», — отметил Кирби.

Он добавил, что Белый дом понимает беспокойство граждан, которые сообщают о наблюдении беспилотников размером с внедорожники над своими домами, и администрация также озабочена этой ситуацией.

«В связи с этим министерство внутренней безопасности и ФБР проводят расследование. Мы серьезно к этому относимся и понимаем, что у людей есть вопросы, у нас тоже есть вопросы, и мы работаем над получением ответов», — уточнил Кирби.

Он также отметил, что наблюдения начались в конце ноября, и на сегодняшний день, 12 декабря, проводятся активные действия для выяснения ситуации.

«Если президент сочтет, что существует угроза национальной или общественной безопасности, он даст соответствующие указания», — добавил представитель Белого дома.

На данный момент в ходе расследования не обнаружены никакие риски для национальной безопасности или для граждан, а активность не выглядит зловредной или криминальной, подчеркнул Кирби.

12 декабря официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх также заявила, что министерство обороны США не располагает доказательствами иностранной принадлежности летавших над штатом Нью-Джерси дронов.

Ранее в США призвали ввести режим чрезвычайного положения из-за неопознанных дронов.