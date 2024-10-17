Картаполов оценил возможность создания Киевом ядерного оружия

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью заявил, что перспектива разработки ядерного оружия Украиной абсолютно безосновательна, так как у Киева нет необходимых ресурсов. Он отметил, что Украина не имеет ни оборудования, ни знаний, ни материалов, чтобы произвести ядерную бомбу, сообщает РИА Новости.

«Настоящее ядерное оружие — абсолютно исключено. Иран сколько пытается создать. При наличии гораздо большей компетенции до сих пор нет достоверных данных, что он его создал или не создал. А Украина еще не начинала этим заниматься, там некому этим заниматься», — сказал Картаполов.

Картаполов добавил, что хотя Украина и может изготовить радиоактивную «грязную бомбу», Россия принимает это во внимание.

Он также отметил, что Киев не сможет получить ядерное оружие от своих союзников, поскольку существует метод, позволяющий установить, где именно был изготовлен боеприпас.

17 октября Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника написал, что Киев в течение нескольких недель может создать ядерное оружие с целью применения против Российской Федерации. По словам источника, такой сценарий рассчитан на период после возможного урегулирования конфликта.

Ранее Зеленский прокомментировал возможность создания Киевом ядерного оружия.