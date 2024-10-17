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В Москве заочно арестовали экс-топ-менеджера «ФК Открытие» по делу о растрате

Суд в Москве арестовал экс-председателя правления «ФК Открытие» Дмитрия Ромаева

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Мещанский суд Москвы арестовал бывшего председателя правления «ФК Открытие» Дмитрия Ромаева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебную инстанцию.

Как рассказали в судебной инстанции, удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно Ромаева. Там уточнили, что фигурант обвиняется в растрате в особо крупном размере.

Дмитрий Ромаев с 2013 по 2015 год руководил правлением банка «ФК Открытие», затем, в течение двух лет, он входил в совет директоров «Открытие холдинга».

14 октября бывшему вице-губернатору Ленобласти по строительству Михаилу Москвину назначили четыре года в колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере. Прокурор до этого просил суд назначить Москвину 8 лет строгого режима и штраф в 27 млн рублей. Экс-чиновника арестовали в марте 2023 года за получение не менее 8,5 млн рублей в виде взяток.

Ранее суд арестовал бывшего мэра Сочи.

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