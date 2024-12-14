Фигурант дела о некачественных бронежилетах просил отпустить его из СИЗО за участие в СВО

Основной обвиняемый по делу о бракованных бронежилетах на сумму в 2 млрд рублей, генеральный директор компании «Пикет» Андрей Есипов просил выпустить его из СИЗО, указывая среди своих заслуг участие в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение адвоката обвиняемого к суду.

«С учетом сведений о личности Есипова, который имеет двоих малолетних детей, принимал участие в СВО, имеет награды, имеет постоянное место жительства на территории города московского региона, защита просит суд отказать в удовлетворении ходатайства следователя о продлении ему меры пресечения и избрать меру пресечения в виде домашнего ареста», — указано в обращении адвоката.

Несмотря на поданное прошение, суд решил отклонить просьбу Есипова.

До этого Андрей Есипов признал свою вину.

Ранее главу «Ленбытхима» обвинили в хищении более 50 млн рублей на контрактах с Минобороны.