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В Иране недовольны потерей миллиардов долларов из-за падения власти Асада

NYT: иранцы недовольны правительством из-за выделенных на Сирию миллиардов

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Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Иранцы недовольны правительством из-за выделенных на Сирию миллиардов долларов, которые были потеряны безвозвратно после падения власти Башара Асада. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на социальные сети и СМИ Ирана.

«Даже некоторые из тех, кто воевал на стороне своего правительства в Сирии или потерял членов семьи в гражданской войне, задаются вопросом, стоило ли это того», — заявил изданию бывший иранский законодатель Хешматоллы Фалахатпишеха.

Власти Ирана подвергаются критике со всех сторон — в ток-шоу на телеканалах, в социальных сетях и городских общественных чатах, а также в заголовках газет.

Вместе с этим власти Израиля начали подготовку к возможным ударам по ядерным объектам Ирана.

Шанс провести такие атаки возник после успешных операций израильской армии в Сирии, и сейчас военные обсуждают варианты действий против Тегерана.

Ранее премьер-министр Израиля записал видеообращение к народу Ирана.

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