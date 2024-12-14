В Иране недовольны потерей миллиардов долларов из-за падения власти Асада

Иранцы недовольны правительством из-за выделенных на Сирию миллиардов долларов, которые были потеряны безвозвратно после падения власти Башара Асада. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на социальные сети и СМИ Ирана.

«Даже некоторые из тех, кто воевал на стороне своего правительства в Сирии или потерял членов семьи в гражданской войне, задаются вопросом, стоило ли это того», — заявил изданию бывший иранский законодатель Хешматоллы Фалахатпишеха.

Власти Ирана подвергаются критике со всех сторон — в ток-шоу на телеканалах, в социальных сетях и городских общественных чатах, а также в заголовках газет.

Вместе с этим власти Израиля начали подготовку к возможным ударам по ядерным объектам Ирана.

Шанс провести такие атаки возник после успешных операций израильской армии в Сирии, и сейчас военные обсуждают варианты действий против Тегерана.

Ранее премьер-министр Израиля записал видеообращение к народу Ирана.