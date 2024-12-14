В России сошла на нет заболеваемость гриппом птиц

В России не зарегистрированы случаи заболевания гриппом птиц, поэтому на данный момент не требуются никакие новые меры по профилактике. Об этом РИА Новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Случаев заболевания в Российской Федерации у людей нет», — заявила Попова.

Она добавила, что необходимо предупредить риск перехода гриппа птиц на людей, в связи с чем предпринимаются необходимые шаги.

Также Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация с гриппом, ОРВИ и COVID-19 стабильная, хотя по территории страны наблюдается небольшой рост заболеваемости.

В начале декабря заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов сообщил, что рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России ожидается с середины декабря, однако текущие показатели не превышают многолетние нормы. По его словам, за последние недели отмечается небольшой рост заболеваемости, он не является критичным и остается в рамках многолетних значений.

Ранее стало известно, как в РФ готовятся к возможному заражению людей птичьим гриппом.