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В России сошла на нет заболеваемость гриппом птиц

Попова заявила, что в России не зарегистрированы случаи заболевания гриппом птиц

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Hindustan Times/Global Look Press

В России не зарегистрированы случаи заболевания гриппом птиц, поэтому на данный момент не требуются никакие новые меры по профилактике. Об этом РИА Новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Случаев заболевания в Российской Федерации у людей нет», — заявила Попова.

Она добавила, что необходимо предупредить риск перехода гриппа птиц на людей, в связи с чем предпринимаются необходимые шаги.

Также Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация с гриппом, ОРВИ и COVID-19 стабильная, хотя по территории страны наблюдается небольшой рост заболеваемости.

В начале декабря заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов сообщил, что рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России ожидается с середины декабря, однако текущие показатели не превышают многолетние нормы. По его словам, за последние недели отмечается небольшой рост заболеваемости, он не является критичным и остается в рамках многолетних значений.

Ранее стало известно, как в РФ готовятся к возможному заражению людей птичьим гриппом.

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