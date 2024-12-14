Украинские части не могут удержать свой позиции, в то время, как ВС России уверенно продвигаются. Об этом написало французское издание Le Figaro со ссылкой на источник.

По его информации, украинские войска испытывают серьезные проблемы. В числе причин он перечислил дефицит ресурсов и отсутствие ротации в войсках.

«Русские методично продвигаются, участок за участком», — отметил источник.

В материале обратили внимание, что российские военные умело используют украинский ландшафт. Степи позволяют быстро засекать и уничтожать вражескую технику. Источник назвал такую тактику «следствием прозрачности поля боя», когда концентрация быстро засекается, и противник наносит по ней удар. Он добавил, что российские солдаты атакуют малыми штурмовыми группами.

Накануне несколько мощных «прилетов» зафиксировали в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне. По словам координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, после прилетов начался сильный пожар.

Ранее в МИД России заявили, что пуск «Орешника» послал четкий сигнал Западу.