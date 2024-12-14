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В Швейцарии рассматривают денацификацию символов из-за роста антисемитизма

Власти Швейцарии собираются повторно запретить нацистскую символику

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Global Look Press

Власти Швейцарии собираются повторно запретить нацистскую символику из-за роста антисемитизма и связанных с этим инцидентов. Об этом сообщается в заявлении на сайте Федерального совета Швейцарии.

«Федеральный совет хочет запретить публичное использование нацистской символики и оштрафовать за это. На своем заседании 13 декабря 2024 года он провел консультации по предварительному проекту нового специального закона для этой цели. Он распространит этот запрет на другие экстремистские символы на втором этапе проекта», — указано в заявлении.

Среди символов, которые попадут под повторный запрет, указаны свастика, нацистское приветствие и другие отсылки к германскому национал-социализму. Консультации по новому законопроекту предпологается провести до 31 марта 2025 года, а затем он будет поставлен на голосование в швейцарском парламенте.

До этого в Швейцарии заявили, что не поддержали предложенную Россией резолюцию Генассамблеи ООН о борьбе с нацизмом, назвав ее «политизированной».

Ранее в МИД России заявили о лицемерии стран Запада при голосовании в ООН.

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