Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) в городе Запорожье незаконно удерживают двух украинских граждан, которых они похитили на улицах города — задержанных морят голодом. Об этом в социальных сетях пишет бежавший из страны народный депутат Украины Артем Дмитрук.

«Запорожское ТЦК! Украли, избили и держат без воды, еды и даже условий для элементарной гигиены», — пишет Дмитрук.

Комментируя видео, на котором задержанные рассказывают про свой тяжелый быт, Дмитрук поддержал слова одного из мужчин насчет «защитников родины» — украинец сказал, что после такого издевательского отношения, никто не будет защищать Украину.

До этого сотрудники территориального центра комплектования в Закарпатской области на западе Украины похитили секретаря Хустской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) и вывезли его в неизвестном направлении.

Представители военкомата забрали священника Ивана Розмана и удерживали в Береговском районном ТЦК перед тем, как отвезти в неизвестное место.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.