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В России заявили, что «уничтоженное» в Сирии оружие может достаться Украине

Военный эксперт Леонков: якобы уничтоженную технику в Сирии могут передать Киеву

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Ghaith Alsayed/AP

США могут передать Украине бронетехнику и другое вооружение, которое якобы было уничтожено в Сирии. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил военный эксперт Алексей Леонков, комментируя объявленный Соединенными Штатами новый пакет военной помощи Киеву.

«То, что в пакетах нет тяжелой бронетехники, я думаю, это явление временное. Выскажу предположение, что бомбардировки Вооруженных сил Сирии, точнее — их остатков, это ширма, под которой сейчас вся техника советского производства окажется на территории Украины», — сказал он.

По словам эксперта, в Сирийской Арабской Республике остались «горы оружия», уничтожать которые не в интересах ни одной из сторон в регионе.

Эксперт также отметил, что характерным примером, по которому можно будет понять, что техника с Ближнего Востока все же попала на Украину, будет участие в боевых действиях танков Т-62, которые ранее Россия в большом количестве поставила Сирии.

На этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон выделил дополнительную военную помощь для Украины в размере $500 млн из запасов Пентагона. В этот пакет входят боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, средства для защиты от атак беспилотников, артиллерийские боеприпасы калибров 105 и 155 мм, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, а также противоминные транспортные средства и оборудование для защиты от биологических, химических, радиологических и ядерных угроз.

10 декабря в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что израильская авиация в течение 48 часов уничтожила основную часть стратегических арсеналов сирийской армии.

Ранее в ЕС раскрыли, когда закончится оружие у Украины.

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