Ликвидацию курдских сил в Сирии сочли стратегической целью Турции

Глава МИД Турции Хакан Фидан назвал стратегической целью Анкары ликвидацию действующих на севере Сирии «Сил народной самообороны» (СНС). Об этом заявил министр в эфире телеканала NTV.

СНС турецкие власти называют ответвлением Рабочей партии Курдистана (РПК) и считают террористической организацией.

«Ликвидация СНС является нашей стратегической целью», — отметил Фидан.

По его словам, несирийские элементы СНС должны покинуть страну «как можно скорее». Все командование СНС глава турецкого внешнеполитического ведомства также призвал уехать. А там, кто останется, он посоветовал «сложить оружие».

До этого Турция заявила о готовности ударить по израильским ВВС в Сирии.

10 декабря министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар потребовал, чтобы мировое сообщество обеспечило защиту национальных и религиозных меньшинств в Сирии. Он подчеркнул, что крайне важно позаботиться о безопасности сирийских курдов, друзов и христиан, а также алавитов.

Ранее поддерживаемые Турцией повстанцы вошли в удерживаемый курдами Манбидж.