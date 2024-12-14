Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ликвидацию курдских сил в Сирии сочли стратегической целью Турции

Фидан назвал ликвидацию курдских сил в Сирии стратегической целью Турции

close
Dilara Senkaya/Reuters

Глава МИД Турции Хакан Фидан назвал стратегической целью Анкары ликвидацию действующих на севере Сирии «Сил народной самообороны» (СНС). Об этом заявил министр в эфире телеканала NTV.

СНС турецкие власти называют ответвлением Рабочей партии Курдистана (РПК) и считают террористической организацией.

«Ликвидация СНС является нашей стратегической целью», — отметил Фидан.

По его словам, несирийские элементы СНС должны покинуть страну «как можно скорее». Все командование СНС глава турецкого внешнеполитического ведомства также призвал уехать. А там, кто останется, он посоветовал «сложить оружие».

До этого Турция заявила о готовности ударить по израильским ВВС в Сирии.

10 декабря министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар потребовал, чтобы мировое сообщество обеспечило защиту национальных и религиозных меньшинств в Сирии. Он подчеркнул, что крайне важно позаботиться о безопасности сирийских курдов, друзов и христиан, а также алавитов.

Ранее поддерживаемые Турцией повстанцы вошли в удерживаемый курдами Манбидж.

Все новости на тему:
Война в Сирии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами