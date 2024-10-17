В Белоруссии помогли многодетной семье из Латвии спастись от преследования властей

Белоруссия помогла многодетной семье из Латвии уехать из страны из-за их опасений за детей. Об этом сообщили в Telegram-канале Государственного пограничного комитета (ГПК) республики.

«Семейная пара, проживающая в Риге, решила увезти своих десять детей из Евросоюза из-за дискриминации русскоязычного населения. После того, как у семьи в Латвии забрали ряд льгот и начали поступать угрозы о лишении родительских прав, иностранцы решили покинуть свою страну», — говорится в сообщении.

В погранкомитете добавили, что семья приехала в Белоруссию 17 октября. Им предоставили автобус, на котором они прибудут в Минск. В комитете отметили, что Белоруссия окажет семье всестороннюю помощь.

В июне в Латвии вступили в силу поправки к миграционному законодательству, устанавливающие новые требования для продления ВНЖ для некоторых россиян, — теперь обязательным условием является сдача языкового экзамена. Изменения затронули тех, кто получил ВНЖ до 2003 года.

В августе уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала травлей усложнение процедуры продления вида на жительство для россиян в Латвии.

Ранее на границе Белоруссии и Латвии обнаружили тело беженца.