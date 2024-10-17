Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белоруссии помогли многодетной семье из Латвии спастись от преследования властей

В Белоруссии рассказали о спасении семьи из Латвии от преследования властей

close
Ints Kalnins/Reuters

Белоруссия помогла многодетной семье из Латвии уехать из страны из-за их опасений за детей. Об этом сообщили в Telegram-канале Государственного пограничного комитета (ГПК) республики.

«Семейная пара, проживающая в Риге, решила увезти своих десять детей из Евросоюза из-за дискриминации русскоязычного населения. После того, как у семьи в Латвии забрали ряд льгот и начали поступать угрозы о лишении родительских прав, иностранцы решили покинуть свою страну», — говорится в сообщении.

В погранкомитете добавили, что семья приехала в Белоруссию 17 октября. Им предоставили автобус, на котором они прибудут в Минск. В комитете отметили, что Белоруссия окажет семье всестороннюю помощь.

В июне в Латвии вступили в силу поправки к миграционному законодательству, устанавливающие новые требования для продления ВНЖ для некоторых россиян, — теперь обязательным условием является сдача языкового экзамена. Изменения затронули тех, кто получил ВНЖ до 2003 года.

В августе уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала травлей усложнение процедуры продления вида на жительство для россиян в Латвии.

Ранее на границе Белоруссии и Латвии обнаружили тело беженца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами