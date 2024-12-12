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В США потребовали снять лимит на госдолг

Конгресс США призвали срочно отменить установленный законом потолок госдолга

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«Газета.Ru»

Конгресс США должен незамедлительно отменить действие законодательно установленного потолка госдолга, привязав объем заимствований к изменениям доходов и расходов правительства. Такое требование содержится в опубликованном докладе контрольно-бюджетного управления Соединенных Штатов, пишет агентство РИА Новости.

Как отметили в документе, конгрессу необходимо в срочном порядке рассмотреть отмену долгового лимита, «приняв подход, который лучше увяжет решения о долге с решениями о расходах и доходах в то время, когда эти решения принимаются».

Во второй половине ноября РИА Новости написало, что Япония и Китай избавились от значительной части гособлигаций США. Эти две азиатские страны являются крупнейшими в мире иностранными держателями американского госдолга. По итогам июля — сентября японцы продали этих ценных бумаг на рекордные $61,9 млрд. Китайские фонды за период сбросили американских госбондов на $51,3 млрд.

Тогда же газета Global Times предупредила, что ускоренный рост государственного долга США может создать крупные проблемы для глобальной экономики, особенно для развивающихся стран.

Ранее стало известно, что США рискуют остаться с еще более высоким госдолгом из-за Трампа.

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