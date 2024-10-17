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Аналитики выяснили, какие неологизмы чаще всего используют россияне

Зумеры чаще всего используют неологизмы вайб», «войс» и «скуф»

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Дзен

Аналитики контентной платформы Дзен узнали, какие привычные слова заменили неологизмы в речи россиян разных возрастов –– поколения X (36–45 лет), миллениалов (26–35 лет) и зумеров (18–25 лет). «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

По данным исследования, зумеры чаще других поколений используют неологизмы (82%). Самыми популярными из них среди молодого поколения стали «вайб» (75%), «войс» (71%) и «скуф» (67%) вместо слов «атмосфера», «голосовое сообщение» и «неопрятный мужчина». В топе также оказались «альтушка» и «скам». Их предпочитают вместо «неформалки» и «мошенничества».

На втором месте по использованию неологизмов в речи — миллениалы (54%). Чаще всего из неологизмов миллениалы выбирают «войс» (70%), «вайб» (66%), «селфи» (56%). Кроме того, среди миллениалов популярен неологизм «комбуча» — 54% респондентов используют это слово вместо «чайного гриба».

Реже других неологизмы используют представители поколения X (36%). Так, меньше трети из них (26%) используют слово «комбуча» вместо «чайный гриб». «Войс» заменил в общении «голосовое сообщение» у четверти представителей этой возрастной категории. Еще 28% используют неологизм «селфи» вместо «автопортрет».

По данным аналитиков Дзена, пользователи чаще всего ищут контент про «комбучу» и «чайный гриб» (53%). На втором месте оказались материалы про «скуфов» (45%), а на третьем — «вайб» (38%).

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Дзен

При этом пользователи в три раза чаще ищут материалы про «чайный гриб», чем про «комбучу». Их особенно интересует, где можно его приобрести (35%) и какие у него полезные свойства (27%).

Миллениалы и зумеры больше всего интересуются косметикой на основе комбучи. Особенно популярны материалы с обзором кремов и эссенций. В то же время поколение Х ищет информацию про самостоятельное приготовление напитка и способы его заваривания.

На темы «скуфов» и «вайба» пользователи чаще всего ищут материалы, которые объяснили бы значение этих неологизмов. Кроме того, по запросу «вайб» в последнее время опрошенные смотрят контент на темы «осенний вайб» и «зимний вайб».

Ранее выяснилось, что мужчины используют нейросети для решения рабочих задач чаще женщин.

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