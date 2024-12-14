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Москвичей предупредили о резком похолодании

Синоптик Вильфанд предупредил о морозе до –15°C в Москве через неделю

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Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

В Москве в начале следующей недели ожидается температура на один градус выше нормы, но в четверг и пятницу резко похолодает. Об этом сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в начале рабочей недели температура будет нормальная или на один градус выше нормы: 16-18 декабря ожидается примерно одна и та же температура: от -3°C до -8°C ночью и от 0°C до -6°C днем.

В первые дни следующей недели в столичном регионе будет идти «все время небольшой снежок», отметил эксперт.

В четверг и пятницу в столице повысится давление, из-за чего будет меньше осадков и ниже температура. Так, 19 декабря ночью и днем ожидается от -6°C до -11°C. В пятницу может похолодать ночью до -15°C, но днем потеплеет до -5°C — -10°C, сообщил Вильфанд. Такая температура, по его словам, будет ниже нормы примерно на пять градусов и больше характерна для третьей декады января.

Затем в выходные ожидается снова потепление. В субботу ночью столбик термометра не опустится ниже -10°C, а днем в среднем будет около -5°C. В воскресенье температура еще повысится: ночью -3°C — -8°C, а днем от нуля до -5°C. Такая температура будет выше нормы на 1-2 градуса, заключил Вильфанд.

Ранее москвичам рассказали, когда нужно отказаться от поездок на авто в декабре.

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