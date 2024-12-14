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СК завершил расследование незаконной вырубки леса на территории Минобороны

Следственный комитет завершил завершил дело о незаконной вырубке леса

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Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела, связанную с незаконной вырубкой леса на подведомственной Министерству обороны территории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Согласно судебным материалам, на данный момент окончены все следственные действия, и обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами дела, которые включают более 400 томов. В рамках этого дела расследуется 31 уголовное производство, в котором фигурируют 24 человека.

Среди фигурантов дела учредитель ООО «Пиломатериалы» Виктор Шишкин, который обвиняется в крупной краже по пункту «б» ч. 4 ст. 158 УК и даче взятки в особо крупном размере по ч. 5 статьи 291 УК. Также среди обвиняемых экс-начальник Свердловского лесничества Минобороны. Василий Шук и бывший сотрудник того же лесничества Андрей Жегуль. Шук также обвиняется в превышении должностных полномочий.

Основными фигурантами дела ранее стали бывший заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Куракин, бывший глава компании «Оборонспецресурс» Максим Ан и бывший первый заместитель Куракина по линии Министерства природопользования Московской области Владислав Холодков.

В конце ноября Куракина приговорили к 17 годам заключения и штрафу в размере 369 млн рублей. Позднее он обжаловал приговор.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд ужесточил приговор экс-замглавы оперуправления ГУ МЧС.

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