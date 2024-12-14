Полковник ВСУ, руководивший обстрелом города в ЛНР, объявлен в розыск

Министерство внутренних дел России объявило в розыск полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Савченко, руководившего обстрелом пекарни в Лисичанске в Луганской народной республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы правоохранительных органов.

Согласно документам, военный разыскивается по статье Уголовного кодекса России. Какая именно это статья, не говорится.

Украинские военные 3 февраля 2024 года атаковали здание в Лисичанске, в котором находилась пекарня. Удар был нанесен реактивной системой залпового огня HIMARS производства США. За операцию отвечал третий дивизион 107-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ под командованием подполковника Евгения Родина и командира 107-й реактивной артбригады ВСУ полковника Сергея Савченко. Двухэтажное здание пекарни, в которой находилось множество людей, обрушилось.

Лисичанск — это город-спутник Северодонецка в 70 км к северо-западу от Луганска. В советское время здесь была богатая промышленность — несколько заводов и шахт.

Россия заняла Лисичанск в июле 2022 года. Сейчас до него от линии фронта порядка 15 километров. До боев в городе жили около 90 тыс. человек. К настоящему моменту численность населения упала до 37 тыс.

Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МВД России объявило в розыск командира ВСУ Евгения Родина из-за обстрела Лисичанска.