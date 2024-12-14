Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо единственное условие рождественского перемирия на Украине

Депутат Чепа заявил, что рождественское перемирие зависит от желания Украины

close
Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рождественское перемирие, о котором упомянул премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, зависит только от желания Украины — которая должна гарантировать отсутствие провокаций в адрес России и прекращение ударов вглубь территории страны. Об этом заявил депутат Государственной думы Алексей Чепа, передает »Лента.ру».

«Можно предположить какие-то сценарии перемирия. Это, например, отсутствие поставок оружия Украине, отсутствие провокаций, ударов вглубь России, желание перемирия на всех фронтах. Но пока я не вижу предпосылок, открытости к этим мирным инициативам», — заявил Чепа.

Он добавил, что сложилась устойчивая тенденция, когда официальные лица на Украине говорят про перемирие — а затем происходит провокация.

Также первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова поддержала идею премьера Венгрии Виктора Орбана о рождественском перемирии.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский готовится к новой реальности после победы Трампа.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами