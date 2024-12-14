Названо единственное условие рождественского перемирия на Украине

Рождественское перемирие, о котором упомянул премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, зависит только от желания Украины — которая должна гарантировать отсутствие провокаций в адрес России и прекращение ударов вглубь территории страны. Об этом заявил депутат Государственной думы Алексей Чепа, передает »Лента.ру».

«Можно предположить какие-то сценарии перемирия. Это, например, отсутствие поставок оружия Украине, отсутствие провокаций, ударов вглубь России, желание перемирия на всех фронтах. Но пока я не вижу предпосылок, открытости к этим мирным инициативам», — заявил Чепа.

Он добавил, что сложилась устойчивая тенденция, когда официальные лица на Украине говорят про перемирие — а затем происходит провокация.

Также первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова поддержала идею премьера Венгрии Виктора Орбана о рождественском перемирии.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский готовится к новой реальности после победы Трампа.