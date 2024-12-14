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В Ставрополе подросток вонзил нож в голову отчима

В Ставрополе подросток заступился за мать и ударил отчима ножом

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Pexels

В Ставрополе подросток подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Юноша вонзил нож в голову отчиму во время ссоры. Об этом сообщает краевое управление СК РФ.

По данным следствия, 9 декабря 43-летний мужчина поссорился со своей сожительницей, в ссору матери и отчима вмешался 17-летний пасынок. Юноша схватил нож и вонзил его в голову мужчине. Пострадавшего удалось спасти, его здоровью был причинен тяжкий вред.

В отношении несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.

До этого сообщалось, что в Чувашии задержали подростка, напавшего с ножом на сожителя матери. В момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании подростку меры пресечения.

Ранее в Нижегородской области подросток напал с ножом на дядю, вернувшегося с СВО.

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