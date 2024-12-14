В Сирии обнаружили огромные запасы «наркотика джихада»

В сирийском Дамаске повстанцы обнаружили крупные запасы нелегального наркотического вещества, каптагона, которое также получило название «наркотик джихада». Об этом пишет американская газета The New York Times.

«В пятницу сирийские повстанцы заявили, что обнаружили на складе в Дамаске огромные запасы нелегального амфетамина под названием каптагон», — говорится в сообщении издания.

В материале напоминается, что каптагон —торговое название фенетиллина, синтетического стимулятора, созданного в Германии в начале 1960-х годов для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Как пишет NYT, он не получил широкого распространения в большинстве стран мира, но широко распространен на Ближнем Востоке.

За последние несколько лет, отмечается в статье, сотни миллионов таблеток были ввезены контрабандой в Иорданию, Ирак, Саудовскую Аравию и страны Персидского залива.

«Солдаты используют его для повышения выносливости на поле боя, что привело к еще одному его названию — «наркотик джихада»», — говорится в материале NYT.

Как утверждает газета, каптагон был «краеугольным камнем сети наркоторговцев», которой якобы управляли родственники и соратники свергнутого президента Башара Асада.

До этого газета The Washington Post писала, что Асад, занимавший свой пост почти 25 лет, создавал относительно скромный публичный имидж, но при этом вел роскошный образ жизни.

Ранее в сеть попали кадры из бункера семьи Асадов.