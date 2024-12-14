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В Британии объяснили, почему Зеленский смотрится нелепо на фоне Трампа

Spiked: Зеленский нелепо смотрится на фото с Трампом из-за низкого роста

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Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский из-за своего роста выглядит потерянным и нелепым на совместных с избранным президентом США Дональдом Трампом фотографиях. Об этом пишет британский журнал Spiked.

«Трамп — крупный человек, а Зеленский — миниатюрный, это не способствует хорошим фотографиям», — говорится в сообщении издания.

Журнал напоминает, что после победы Трампа на выборах наиболее явные сторонники Киева, а также сам Зеленский, поменяли свою позицию и начали говорить о мирном решении продолжающегося конфликта.

13 декабря сообщалось, что команда Трампа уже ведет переговоры с Белым домом и украинскими чиновниками о прекращении конфликта на Украине.

При этом конкретные детали плана по урегулированию украинского конфликта Трамп еще не предоставил.

До этого The Wall Street Journal писала, что Трамп предложил разместить европейские войска на территории Украины для контроля за соблюдением режима прекращения огня. Американские военные, согласно плану республиканца, не будут напрямую вовлечены в эту миссию. По данным издания, эту возможность Трамп обсуждал на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским и главой Франции Эммануэлем Макроном в Париже 7 декабря.

Ранее кандидат Трампа в спецпосланники по Украине допустил скорое урегулирование конфликта.

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