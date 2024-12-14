В Минобороны раскрыли число уничтоженных беспилотников на территории РФ за ночь

Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 37 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории России. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

«При попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 37 украинских БПЛА», — проинформировало российское оборонное ведомство.

По 12 беспилотников были уничтожены над Курской областью и Кубанью, семь дронов были сбиты над территорией Брянской области, пять — над Орловской, еще один беспилотник был уничтожен над Азовским морем.

Ночью 14 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на территории нескольких муниципалитетов региона были уничтожены украинские беспилотники. Обломки одного из дронов упали на частный дом в станице Марьянской, повредив хозяйственные постройки и выбив окна.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.