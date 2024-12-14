ВСУ на фоне продвижения ВС России на Украине не продержатся и до лета 2025 года. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Мы видим, что каждый день все больше и больше населенных пунктов берется под контроль, и я думаю, что в лучшем случае, даже если поддержка будет продолжаться в какой-то мере, то ВСУ не продержатся и до лета», — подчеркнул он.

По словам депутата, агония киевского режима продолжается лишь за счет западной военной и финансовой помощи.

Чепа добавил, что мобилизация на Украине потерпела крах, и в ВСУ остается все меньше военных специалистов.

До этого американская газета The New York Times писала, что следующий год будет годом переговоров по украинскому конфликту, и для Украины это плохие новости, поскольку она продолжает терять территории и не имеет сильной переговорной позиции.

В начале декабря NYT сообщала, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с Трампом в Париже показала готовность украинской стороны к уступкам в рамках мирных переговоров с Россией.

Ранее эксперт раскрыл, что будет делать Трамп, если Москва не согласится на переговоры.