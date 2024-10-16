Киллеры, расстрелявшие в Подмосковье полковника, ждали его в засаде

Киллеры поджидали полковника министерства обороны России в засаде на въезде в населенный пункт возле деревни Меленки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Преступники ждали, пока мужчина отъедет от своего дома, чтобы затем повернуть в сторону Пятницкого шоссе. Судя по пулевым отверстиям, в момент стрельбы и машина киллеров, и автомобиль военнослужащего находились в движении.

Днем 16 октября стало известно, что неизвестный расстрелял в упор участника специальной военной операции (СВО), прибывшего домой неделю назад. Инцидент произошел в Солнечногорске Московской области.

По данным следствия, злоумышленник, находившийся в автомобиле на грунтовой дороге в деревне Меленки Солнечногорского городского округа, произвел не менее трех выстрелов в окно водительской двери машины. Мужчину спасти не удалось. Его автомобиль продолжил движение, пока не уперся в забор дома.

Позднее Telegram-канал Baza сообщил, что по подозрению в расстреле полковника министерства обороны, предварительно, разыскивается водитель серого Mitsubishi Outlander.

Ранее следствие начало изымать камеры с места расстрела участника СВО в Подмосковье.