Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Следствие начало изымать камеры с места расстрела участника СВО в Подмосковье

ТАСС: на месте расстрела участника СВО в Подмосковье стали изымать камеры

close
Следственный комитет РФ

На месте расстрела участника специальной военной операции (СВО) в Московской области начали изымать камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время на месте... изымаются для расследования уголовного дела камеры видеонаблюдения», — рассказали журналистам.

Днем 16 октября сообщалось, что неизвестный расстрелял в упор участника специальной военной операции (СВО), прибывшего домой неделю назад. Инцидент произошел в Солнечногорске Московской области.

По данным следствия, неизвестный, находясь в автомобиле на грунтовой дороге в деревне Меленки Солнечногорского городского округа, произвел не менее трех выстрелов в боковое окно водительской двери автомобиля под управлением местного жителя. В результате мужчину спасти не удалось. Автомобиль продолжил движение, пока не уперся в забор дома.

Позднее Telegram-канал Baza сообщил, что по подозрению в расстреле полковника министерства обороны России в Подмосковье разыскивается водитель серого Mitsubishi Outlander.

Ранее в Москве за подрыв авто задержали мужчину, служившего в спецназе Белоруссии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами