Следствие начало изымать камеры с места расстрела участника СВО в Подмосковье

На месте расстрела участника специальной военной операции (СВО) в Московской области начали изымать камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время на месте... изымаются для расследования уголовного дела камеры видеонаблюдения», — рассказали журналистам.

Днем 16 октября сообщалось, что неизвестный расстрелял в упор участника специальной военной операции (СВО), прибывшего домой неделю назад. Инцидент произошел в Солнечногорске Московской области.

По данным следствия, неизвестный, находясь в автомобиле на грунтовой дороге в деревне Меленки Солнечногорского городского округа, произвел не менее трех выстрелов в боковое окно водительской двери автомобиля под управлением местного жителя. В результате мужчину спасти не удалось. Автомобиль продолжил движение, пока не уперся в забор дома.

Позднее Telegram-канал Baza сообщил, что по подозрению в расстреле полковника министерства обороны России в Подмосковье разыскивается водитель серого Mitsubishi Outlander.

Ранее в Москве за подрыв авто задержали мужчину, служившего в спецназе Белоруссии.