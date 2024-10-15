Школьная учительница год насиловала девочку-подростка

В штате Огайо учительницу средней школы обвиняют в домогательствах и изнасиловании несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает портал Richland Source.

40-летней Стефани Келленбергер, педагогу школы города Шелби, предъявлено обвинение в домогательствах в отношении несовершеннолетней девочки и изнасиловании. По данным полиции, с февраля 2020 по октябрь 2021 года американка четырежды совратила и надругалась над старшеклассницей.

Преступления против половой неприкосновенности ребенка педагог совершала у себя дома. Известно, что обвиняемая уже уволилась с работы, она преподавала в школе с 2015 года.

До этого сообщалось, что в США учительница изнасиловала подростка в школьном классе. 46-летняя Мишель Солис несколько лет домогалась мальчика, она писала ему сообщения непристойного содержания, а в октябре 2023 года вступила с ребенком в интимную связь в школьном классе. Американка призналась в совершенном преступлении.

Ранее педагог католической школы домогалась ученика и отправляла ему интимные фото.