Медики Новороссийска спасли пациентку, которой рыбные кости проткнули желудок

Жительница Краснодарского края оказалась в больнице с внутренним кровотечением после того, как поела рыбу. Об этом сообщает портал «Новороссийский рабочий».

В городскую больницу Новороссийска поступила пациентка с признаками внутреннего кровотечения. В ходе обследования медики обнаружили в желудке пациентки инородные тела, которые пронзили насквозь оболочку органа.

Было принято решение о проведении хирургического вмешательства. Во время операции из желудка женщины извлекли три крупные рыбные кости. Как отметили медики, если бы россиянка промедлила с обращением за помощью, у нее мог бы развиться перитонит. Сейчас состояние женщины не вызывает у врачей опасений.

До этого сообщалось, что в Подмосковье женщина попала в больницу, плохо прожевав кусочек шашлыка. Россиянка приготовила мясо и попробовала, но в какой-то момент поняла, что не может прожевать кусок, поэтому проглотила его. В результате мясо застряло у женщины в пищеводе. Медики оперативно приехали на вызов и направили пациентку в больницу. Там специалисты смогли протолкнуть кусок еды в желудок. После манипуляции у женщины улучшилось дыхание.

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