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Правоохранители задержали генерального директора «Ратм-Холдинга»

ТАСС: генерального директора «Ратм-Холдинга» Тарана задержали по делу Попелюха

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Александр Кряжев/РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов задержали президента и генерального директора «Ратм-Холдинга» Эдуарда Тарана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в окружении бизнесмена.

По данным агентства, предпринимателя взяли под стражу в Москве.

«Там (в российской столице. — «Газета.Ru») все следственные действия будут проходить», — уточнил источник агентства.

Он добавил, что задержание Эдуарда Тарана связано с уголовным делом заместителя главы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха. Последнего арестовали 10 октября, обвинив в махинациях с имуществом аквапарка в Новосибирске. После банкротства объект находился под конкурсным управлением АСВ, при этом заместителя руководителя агентства заподозрили в хищении 200 млн рублей.

«Ратм-Холдинг» образовался от компании «РАТМ», которая была основана в 1992 году. Компания занималась поставками энергетического угля для нужд министерства обороны РФ, а также ряда иных ведомств и структур. Впоследствии у организации появились активы и в других отраслях, включая цементную и строительную. Сейчас предприятия холдинга работают как в Новосибирской области, так и в европейской части страны.

В 2010 году полицейские уже задерживали Тарана по подозрению в даче взятки. Следователи утверждали, что бизнесмен передал 1 млн рублей сотрудникам министерства внутренних дел РФ, чтобы те прекратили проверки одной из структур «Ратм-Холдинга».

Ранее стражи порядка провели следственные мероприятия в центральном офисе АСВ в Москве.

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