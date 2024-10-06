Токаев проголосовал на референдуме по вопросу строительства АЭС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проголосовал на общенациональном референдуме по вопросу атомной электростанции (АЭС), которую планируют построить к 2035 году на побережье Балхаша. Об этом сообщило агентство Казинформ.

Референдум начался 6 октября. Организаторы подсчитали, что на 10 тысячах 325 избирательных участках должны проголосовать не менее 12 млн граждан. Казахстанцы должны ответить на один вопрос: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?».

Голосование продлится до 20:00 (18:00 мск). Итоги голосования опубликуют в СМИ с 7 по 12 октября.

Осенью 2023 года сообщалось, что для строительства АЭС в Казахстане выбрана территория в Алматинской области. Среди возможных поставщиков технологий власти рассматривали Китай, Южную Корею, Россию и Францию. Еще тогда Токаев предлагал вынести вопрос о строительстве АЭС на общенациональный референдум.

В мае 2024 года Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве по объединению энергетических систем.

Ранее сообщалось, что Бангладеш ищет способы выплатить России долг за строительство АЭС.