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В Турции столкнулись два туристических автобуса, есть пострадавшие

IHA: 12 человек пострадали в аварии с двумя автобусами в турецкой Анталье

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Shutterstock/Resul Muslu

Два туристических автобуса столкнулись в провинции Анталья в Турции. Об этом сообщило местное агентство IHA.

По данным СМИ, авария случилась на трассе D400. Ехавший в сторону Аланьи автобус с туристами столкнулся со стоявшим на обочине автобусом, из которого выходили постояльцы отеля.

В итоге в инциденте пострадали 12 человек, в том числе водитель. Гражданство пострадавших туристов пока не установлено. Тем не менее их жизням ничего не угрожает, отметили журналисты.

До этого в Турции микроавтобус с туристической группой из 18 человек перевернулся у города Аджигель после того, как водитель потерял управление на мокрой после дождя трассе. Туристы возвращались в Анталью после поездки в Каппадокию. В результате произошедшего пострадали 15 иностранцев, два водителя и гид.

А в Египте перевернулся автобус, половина пассажиров которого были россиянами. Всего пострадали более 40 человек, они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Ранее в Турции от камнепада пострадали двое россиян.

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