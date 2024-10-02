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Мужчина несколько часов нес на спине незнакомую туристку, сломавшую ногу

Goodnewsnetwork: американец принес на спине в больницу незнакомку, сломавшую ногу

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Ursula Bannister/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США мужчина несколько часов нес на спине незнакомую туристку после того, как она упала и не смогла идти самостоятельно, пишет Good News Network.

79-летняя Урсула Баннистер поднималась на вершину небольшой горы по туристической тропе, когда провалилась в яму и сломала ногу. Женщина начала звать на помощь — это услышала группа из трех молодых людей, одним из которых был 20-летний Трой Мэй, летчик ВВС.

Приятели позвонили в службу спасения, однако им сообщили, что спасательная группа прибудет не ранее чем через пять часов. Узнав, что у женщины нет с собой аптечки, Мэй принял решение понести ее на спине до ближайшей больницы.

«Я знал, что выдержу», — отметил Трой.

Во время спуска с горы к ним присоединились физиотерапевт и эрготерапевт, оказавшие первую помощь Баннистер. Через несколько часов Трой донес пенсионерку до больницы. Врачи сделали ей рентген ноги и диагностировали сложный перелом большеберцовой, малоберцовой и пяточной костей.

По словам медиков, ситуация могла быть намного серьезнее, если бы не поддержка Мэя и его друзей. Восстановление после перелома оказалось долгим, и Урсула благодарит всех, кто ей помог в тяжелой ситуации.

«Друзья, которых я обрела в ходе этого происшествия, важнее любых страданий», — заключила американка.

Ранее заблудившийся в горах турист не отвечал на звонки спасателей, так как они звонили с незнакомого номера.

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