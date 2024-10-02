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На Алтае голая художница залезла на памятник танку и покрасила его красной краской

В Барнауле голая художница забралась на танк-памятник ВОВ и покрасила его

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Телеграм-канал «Mash Siberia»

В Барнауле правоохранители задержали местную жительницу, которая голой наносила красную краску на памятник танку времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

По информации канала, в ночь на 28 сентября подозреваемая забралась на объект культурного наследия регионального значения «Танк Т-34», установленный на площади Победы, и распылила на него краску. При этом 24-летняя женщина по неизвестной причине была абсолютно голая.

В пресс-службе Следственного управления СК РФ заявили, что действия нарушительницы были пресечены сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение либо повреждение памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений, посвященных лицам, защищавшим Отечество или его интересы».

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, подозреваемой назначена психолого-психиатрическая экспертиза», — отметили в пресс-службе ведомства.

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