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В Ленобласти мигрант сорвался со строительных лесов и выстрелил себе в спину

«Фонтанка»: в Ленобласти строитель упал с лесов и случайно выстрелил себе в спину

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Павел Лисицын/РИА Новости

В Кировском районе Ленинградской области рабочий-иностранец упал со строительных лесов и получил ранение из своего травматического пистолета. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на строительном объекте в поселке Апраксин, 27-летний рабочий упал со строительных лесов и ударившись, выстрелил себе в спину из пневматического пистолета.

Пострадавшего госпитализировали, у него диагностировано пневмострельное ранение грудной клетки. После обработки раны пациент был отпущен в удовлетворительном состоянии.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге мигранта сдуло ветром с 11-го этажа при проведении монтажных работ. Несчастный случай произошел 23 сентября на стройке многоквартирного дома на улице Металлургов. В момент ЧП подул сильный ветер, и хотя на рабочем был страховочный пояс, он не был закреплен, а сам мужчина стоял на краю. Он не удержался и рухнул вниз. В результате падения 46-летний гражданин Таджикистана получил несовместимые с жизнью травмы.

Ранее в Челябинске сорвалась строительная люлька с рабочими.

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