Австралийский самолет задел хвостом ВПП при посадке

Самолет Air New Zealand задел хвостом взлетную полосу в аэропорту Веллингтона. Об этом пишет The New Zealand Herald.

Кадры, снятые при посадке самолета, демонстрируют, что из хвостовой части лайнера Airbus A321 пошел дым после возможного удара хвостом о землю, после чего судно ушло на второй круг. Судно не смогло совершить посадку в Веллингтоне из-за погодных условий и приземлилось в Окленде, где прошло техническую проверку.

Специалисты не подтвердили, что самолет действительно коснулся земли хвостом, однако после инцидента его все равно временно вывели из эксплуатации.

До этого в аэропорту Белграда самолет задел огни взлетно-посадочной полосы и получил пробоину в фюзеляже.

Борт стартовал с середины ВПП, набирал высоту 20 минут, однако сделал несколько кругов и вернулся в аэропорт вылета. В авиакомпании отметили, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, а борт благополучно сел в аэропорту сербской столицы.

Ранее в аэропорту в Атланте столкнулись два самолета.