В Красноярском крае 12-летняя школьница провалилась в открытый колодец

В Манском районе Красноярского края помощь спасателей потребовалась 12-летней девочке, которая провалилась в глубокий колодец. Об этом сообщает краевое Агентство по ГО и ЧС.

Инцидент произошел в поселке Первоманск, школьница провалилась в открытый колодец, выбраться из него девочка самостоятельно не смогла. На помощь ребенку пришли спасатели, работники пожарной охраны с помощью штурмовой лестницы достали ребенка и передали родителям.

Медицинская помощь спасенной не потребовалась. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что тюменка обварила двухлетнего сына кипятком и пыталась вылечить сама. Женщина решила постирать вещи и стала заливать кипяток в стиральную машину, когда к ней подбежал двухлетний сын, она случайно обварила его горячей водой. Мальчик получил ожоги 25% тела. Россиянка не обратилась в больницу сразу же после произошедшего. Она два дня самостоятельно лечила ребенка мазями и обезболивающими препаратами, но его состояние лишь ухудшалось. Когда она вызвала скорую помощь, врачи уже ничем не смогли помочь мальчику, спасти его не удалось.

Ранее двухлетний ребенок получил ожоги третьей степени, скатившись с детской горки.