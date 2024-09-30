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Пятилетний ребенок отрезал себе полпальца, пока изучал походный нож

«78.ru»: в Петербурге ребенок отрезал себе полпальца в торговом центре

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Павел Лисицын/РИА Новости

В Приморском районе Петербурга ребенок едва не лишился пальца, когда рассматривал походный нож в магазине. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в торговом центре «Сити Молл» по Коломяжскому проспекту. Шестилетний мальчик находился вместе с отцом в магазине спортивных товаров. Внимание дошкольника привлек походный нож, мальчик попытался вытащить его из ножен и отрезал себе половину указательного пальца.

Пострадавшего экстренно госпитализировали, он находится в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

По предварительной информации, у ребенка перерезаны сухожилия, проведено хирургическое вмешательство.

До этого сообщалось, что медики Ивано-Матренинской больницы Иркутска спасли жизнь семилетнего ребенка, который остался без пальцев, схватившись за оголенный провод под напряжением. В медучреждение ребенка привезли с тяжелой электротравмой и ожогами третьей степени, мальчик схватился за оголенный провод в своем доме и получил удар током.

Ранее работница столовой лишилась пальца в мясорубке.

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