Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Перми тушат крупный пожар на заводе

На заводе «Камтэкс-Химпром» в Перми произошел пожар

close
«Пермь №1»' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «Пермь №1»

На заводе «Камтэкс-Химпром» в Перми на улице Соликамская начался пожар. Об этом сообщил Telegram-канал «Пермь №1».

В региональной пресс-службе МЧС сообщили, что возгорание началось из-за короткого замыкания насоса в градирной, в результате чего сгорели кабели на площади 40 кв. метров.

В инциденте никто не пострадал. На месте работают пожарные расчеты и тушат возгорание.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что здание крупнейшей сибирской мебельной фабрики «Три слона» сгорело в результате пожара в столице Алтайского края Барнауле. Фабрика сотрудничает со многими иностранными компаниями и поставщиками.

По словам авторов публикации, перед пожарными была поставлена задача не допустить переброски огня на топливное хранилище, расположенное около здания.

Одновременно жители города Барнаула рассказали «Газете.Ru» о пожаре в одном из местных административных зданий.

Ранее в Свердловской области загорелась птицефабрика.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами