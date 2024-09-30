В Перми тушат крупный пожар на заводе

На заводе «Камтэкс-Химпром» в Перми на улице Соликамская начался пожар. Об этом сообщил Telegram-канал «Пермь №1».

В региональной пресс-службе МЧС сообщили, что возгорание началось из-за короткого замыкания насоса в градирной, в результате чего сгорели кабели на площади 40 кв. метров.

В инциденте никто не пострадал. На месте работают пожарные расчеты и тушат возгорание.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что здание крупнейшей сибирской мебельной фабрики «Три слона» сгорело в результате пожара в столице Алтайского края Барнауле. Фабрика сотрудничает со многими иностранными компаниями и поставщиками.

По словам авторов публикации, перед пожарными была поставлена задача не допустить переброски огня на топливное хранилище, расположенное около здания.

Одновременно жители города Барнаула рассказали «Газете.Ru» о пожаре в одном из местных административных зданий.

Ранее в Свердловской области загорелась птицефабрика.