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Уголовное дело возбуждено по факту взрыва на АЗС в Дагестане

СК: дело возбуждено после взрыва на АЗС в Карабудахкентском районе Дагестана

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МЧС России

Уголовное дело возбуждено после взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы, на территории Карабудахкентского района. Об этом СУ СК РФ по республике сообщило в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что дело возбудили по ч. 3 ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«В настоящее время проводятся следственные действия», — говорится в сообщении СК.

Ход расследования уголовного дела руководитель следственного управления взял под личный контроль.

Вечером в пятницу, 27 сентября, глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что выехал к месту взрыва на АЗС в Махачкале. Причиной взрыва на АЗС в Махачкале могла стать детонация газового баллона. В оперативных службах заявили, что под завалами после взрыва АЗС в Дагестане могут быть люди.

Ранее на 20 заправках в Махачкале выявили нарушения техники безопасности.

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Взрыв АЗС в Дагестане
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