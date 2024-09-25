В Белгородской области при атаке ВСУ пострадал мирный житель

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два населенных пункта в Белгородской области, пострадал мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В хуторе Екатериновка Волоконовского района дрон-камикадзе атаковал «Газель», — рассказал глава региона, уточнив, что ранение получил водитель машины.

Пострадавшего с осколочными ранениями лица, предплечья и бедра госпитализировали в Валуйскую ЦРБ.

В городе Шебекино беспилотник упал и детонировал на парковке коммерческого объекта. В итоге — в квартире многоэтажного дома вылетели стекла. Кроме того, осколки взрывного устройства посекли легковой автомобиль. Прилетевший вслед за дроном снаряд, также попал в другую легковушку.

В начале июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы. Глава региона предложил усилить эту работу, продолжить обучение жителей вместе с управляющими компаниями.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.