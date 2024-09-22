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В Минпросвещения прокомментировали запрет флага РФ на олимпиадах школьников

Кравцов: санкции против школьников из РФ говорят об истинном лице их авторов

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РИА «Новости»

Запрет выступать для школьников из РФ с российским флагом на международных олимпиадах — это попытка Запада сломить Россию, оказав давление на детей, уверен министр просвещения РФ Сергей Кравцов, его цитирует РИА Новости.

«<...> Самое, конечно, страшное то, что школьникам, детям, запрещают выступать с флагом. Санкции против детей говорят об истинном лице тех, кто вводит эти санкции. Для них нет ничего святого. Использование детей, школьников в том, чтобы как-то нас сломить», — высказался глава Минпросвещения на полях олимпиады по астрономии в Сириусе.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. При этом в декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе (без флага и гимна РФ. — прим. ред.) и при выполнении ряда необходимых условий.

По мнению министра спорта Михаила Дегтярева, критиковать спортсменов, которые принимают участие в Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе, не стоит, а флаг и гимн рано или поздно вернутся.

Российским школьникам участвовать в олимпиадах не запрещают, однако им так же нельзя демонстрировать государственные символы своей страны под страхом отстранения.

Ранее российские и белорусские флаги запретили проносить на матчи Уимблдона.

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