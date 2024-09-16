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Врач рассказала, как помочь поперхнувшемуся человеку

Врач Ярцева: поперхнувшегося человека нельзя бить по спине

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freepik.com

Для оказания помощи поперхнувшемуся человеку не стоит хлопать его по спине, как считают многие. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

«Если вы понимаете, что перед вами человек, который ел, и вдруг он начинает вставать, руками что-то показывать. И он не может произнести ни звука, ни малейшего звука, значит, в этот момент у него действительно в дыхательные пути попал большой кусок еды. Не надо его хлопать», — подчеркнула врач.

По ее словам, вместо этого стоит обнять пострадавшего со спины и сделать кулаком резкое нажатие по направлению к себе в районе солнечного сплетения. Ярцева пояснила, что это поможет вытолкнуть кусок пищи. Детям она рекомендует просто нажать рукой под солнечное сплетение.

Врач-педиатр «СМ Клиника» для детей Гузель Рахимова до этого рассказала «Газете.Ru», что чаще всего ребенок может подавиться или поперхнуться при приеме пищи, особенно круглой формы (ягоды, орехи, сухарики, семечки, попкорн, нут, горошек и т.д.) или при играх с мелкими, округлыми, твердыми частями игрушек, конструкторов.

Ранее врач рассказала, как оказать первую помощь при потере сознания и приступе эпилепсии.

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