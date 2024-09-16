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Врач рассказала, как оказать первую помощь при потере сознания и приступе эпилепсии

Врач Ярцева: потерявшего сознание нужно уложить на бок

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Для оказания доврачебной помощи человеку без сознания важно положить его на бок, согнуть его ногу и руку, последнюю — положить под голову. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

Чтобы привести пострадавшего в сознание, она советует плотно сжать мочку уха, побить его по щекам или слегка встряхнуть за плечи.

«Если это приступ эпилепсии, человека трясет, пожалуйста, ничего не надо прокалывать, ни в коем случае не вставляйте ни ложки, ни вилки. То же самое — а то поломанные зубы человеку вы потом будете оплачивать? Прикусит он себе язык — это не страшно, но на боку он у него свисает вперед. Прикусить язык лучше, чем сломать зубы», — отметила Ярцева.

Врач-аллерголог высшей категории, кандидат медицинских наук Галина Котова до этого говорила, что при укусе осы или пчелы в руку или ногу важно перетянуть жгутом пораженную конечность выше места поражения. При этом, если укус произошел в голову, на шею жгут накладывать не надо, предостерегла врач. После этого она советует приложить к пострадавшему месту лед, попытаться извлечь жало и дать таблетку антигистаминного средства. Место укуса стоит обколоть адреналином, добавила эксперт.

Ранее педиатр рассказала, как оказать первую помощь подавившемуся ребенку.

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