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Приморец пропал в лесу при загадочных обстоятельствах

Житель поселка Моряк-Рыболов поехал в лес с ружьем и пропал

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Shutterstock/Lena_Sokolova

В Приморье местный житель, отправившийся в лес, больше недели не выходит на связь. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток №1».

Мужчина из поселка Моряк-Рыболов 4 сентября отправился на машине в лес. С собой у него было огнестрельное оружие. По информации канала, приморец предупредил супругу, что вернется на следующий день, но пропал.

Поиски пропавшего начались 6 сентября и до сих пор не увенчались успехом.

Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, правоохранители нашли автомобиль мужчины, личные вещи со следами крови.

«Прокуратура Ольгинского района признала законным возбуждение уголовного дела по факту произошедшего, ход и результаты расследования которого поставлены на контроль», — отметили в ведомстве.

Ранее в Приморье сообщили, что месяц ищут семейную пару, которая пропала в лесу.

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