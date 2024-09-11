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Российского школьника изнасиловал старший друг, с которым он познакомился в онлайн-игре

В Екатеринбурге школьника изнасиловал знакомый по онлайн-платформе Roblox

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Global Look Press

В Екатеринбурге знакомство 12-летнего школьника со взрослым мужчиной на популярной онлайн-платформе закончилось обращением в полицию. Мальчик рассказал, что друг по играм надругался над ним. Об этом сообщает издание E1.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации СМИ, в августе 2024 года ребенок познакомился в игре на платформе Roblox с 37-летним мужчиной, который предложил обменяться телефонами, а затем встретиться с несовершеннолетним в одном из городских торговых центров. В личном общении мужчина уговорил школьника пригласить его в гости, когда его родителей не будет дома.

Ребенок согласился и стал жертвой изнасилования. Матери о случившемся ребенок рассказал только через несколько дней после инцидента, когда она обратила внимание на странную переписку в телефоне сына.

«Насильника задержали, он признал свою вину, возбудили дело», — рассказал источник, знакомый с семьей.

По словам собеседника издания, мальчик учится в коррекционной школе.

Ранее в надругательстве над семилетней девочкой в Петербурге заподозрили 13-летнего школьника.

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