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Блинкен рассказал, от кого зависит перемирие в Газе

Блинкен: перемирие в Газе зависит как от ХАМАС, так и от Израиля

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Chalinee Thirasupa/Reuters

Реализация перемирия в секторе Газа зависит от действий как палестинской радикальной группы ХАМАС, так и от израильской стороны. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Порт-о-Пренсе в ходе визита в Гаити, пишет ТАСС.

«На данный момент мне кажется, что обе стороны должны согласовать эти оставшиеся вопросы, и мы ведем очень активные переговоры в первую очередь с нашими партнерами — Египтом и Катаром», — сказал госсекретарь, отметив, что США рассчитывают получить окончательный ответ по вопросу перемирия от обеих сторон в ближайшие дни.

Кандидат на пост президента США от демократов Камала Харрис отметила, что для завершения конфликта между Израилем и Палестиной необходимо заключить сделку и освободить заложников, также нужно добиться решения о создании двух государств. Она подчеркнула, что остается приверженной решению о двух государствах, при котором израильтяне и палестинцы будут в безопасности.

5 сентября первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что переговоры о прекращении огня в Газе и освобождении заложников используются Израилем как дымовая завеса, чтобы продолжить вести боевые действия.

Ранее Путин рассказал о методах решения конфликта Израиля и Палестины.

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