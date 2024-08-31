Названа причина пожара в административном здании в Москве

Пожар в административном здании на Бережковской набережной в Москве возник из-за дефекта электросети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Предварительно, возгорание произошло из-за неисправности электросети», — говорится в сообщении.

Трехэтажное административное здание на Бережковской набережной в Москве загорелось утром 31 августа. Пламя распространилось на площади 1000 квадратных метров.

Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в своем Telegram-канале заявил о перекрытии движения по Бережковской набережной в связи с пожаром. Ограничения ввели на участке дороги от дома №16 до улицы Потылиха.

Для тушения горящего здания привлекли два вертолета и корабль.

Ранее стало известно, что ТЦ в Башкирии частично обрушился из-за пожара.