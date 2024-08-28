Google скрывала от акционеров проблемы с судами в РФ

Google обратилась в окружной суд Калифорнии с иском против российских СМИ, в ходе судебного разбирательства выяснилось, что американская компания скрывала от акционеров проблемы с судами в РФ и ЮАР. Об этом сообщает издание «Ведомости».

28 августа состоится первое слушание по иску Google к АНО «ТВ-Новости», «Царьград медиа» и Фонду православного телевидения. Компания требует ввести анти-исковые запреты в ответ на решение российских властей о разблокировке YouTube-каналов этих СМИ.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Google скрывала от акционеров проблемы с судами в России и ЮАР. Материнская компания Google — Alphabet — отметила, что у компании возникали юридические вопросы, связанные с Россией. Детали споров не разглашались.

Также отмечается, что в ЮАР в процессе разбирательства суд вынес определение об аресте всех активов Google (акции дочерних компаний и IP объекты) на территории ЮАР – в обеспечение заявления телеканала «Спас».

Компания Google 20 августа подала в американский суд иски с требованием повторно заблокировать YouTube-каналы «Царьграда», «ТВ-Новости» и «Фонда православного телевидения». В компании потребовали возвращения выплаченного российским телеканалам в соответствии с решением московского суда штрафа. Три иска в Google просят рассматривать в рамках одного судопроизводства в ускоренном порядке в суде присяжных.

В 2022 году Арбитражный суд Москвы отказал компании Google LLC в возращении перечисленной «Царьграду» неустойки, выплаченной в соответствии с решением суда 2021 года о восстановлении YouTube-аккаунта телеканала.

Ранее в США потребовали согласовать даты слушаний по иску Google к российским СМИ.